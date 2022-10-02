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KPSS ÖABT NE ZAMAN? | 2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? - ÖABT kaç soru, kaç dakika?

KPSS ÖABT sınavında geri sayım devam ediyor. KPSS 2022 Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının gerçekleşmesinin ardından Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi'nin ne zaman yapılacağını merak eden öğretmen adayları, arama motorlarında KPSS ÖABT ne zaman? 2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? - ÖABT sınav giriş belgesi konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 10:33
KPSS ÖABT NE ZAMAN? | 2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? - ÖABT kaç soru, kaç dakika?

KPSS ÖABT NE ZAMAN? | Kamu Personeli Seçme Sınavı ile atanmayı bekleyen öğretmen adayları, Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi'nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından devlet kurumlarında öğretmenlik yapmak isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? - ÖABT kaç soru, kaç dakika? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBLİR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.

2022 KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.

ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarının sınav süresi 150 dakikadır. Geriye kalan ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖABT BRANŞLARI

'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş şöyle:

  • Türkçe
  • İlköğretim Matematik
  • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
  • Sosyal Bilgiler
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Matematik (Lise)
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Yabancı Dil (İngilizce)
  • Rehber Öğretmen
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
  • Beden Eğitimi Öğretmenliği

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