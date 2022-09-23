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HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT⚡ Meteoroloji haritayı paylaştı! 24 - 25 Eylül hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül 2022 tarihli hava durumunun yanı sıra hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunu cevaplayan raporu da paylaştı. 24 Eylül Cumartesi günü planları iptal edecek hava muhalefetinin bazı bölgelerde etkili olacağını kaydeden uzmanlar, 25 Eylül Pazar günü için ise daha umut verici konuştu. İşte hafta sonu 24 - 25 Eylül hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 14:24
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT⚡ Meteoroloji haritayı paylaştı! 24 - 25 Eylül hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu haritalı olarak resmi internet sitesinde paylaştı. Bütün hafta boyunca hafta sonunu bekleyen ve plan yapan vatandaşları üzecek hava Cumartesi günü kendisini gösterirken pazar gününün ise açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 derece kadar düşmesinin ardından yağışların sona ermesiyle pazar gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül Cumartesi ve 25 Eylül Pazar hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü yurt genelinde yağışlı başlayan hava hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi gününde de etkisini gösterecek. Cuma günü yağışlı olan yerlerin tamamı Cumartesi de yağmur alırken İstanbul'dan itibaren Marmara'nın doğusu, Cumartesi ve Pazar günleri yağışları üzerinden atmış olacak. Pazar günü ülke genelinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

24 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

25 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta boyu esen kış rüzgarları, hafta sonu yerini güneşe bırakırken sıcaklıklar da öevsim normallerine dönüş yapacak. Salı gününden itibaren 27 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklığının Çarşamba günü ise yağışla birlikte yeniden düşüşe geçeceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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