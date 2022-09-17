Haberler Haberler METEOROLOJİ UZMANLARI UYARDI: Bugün günlük güneşlik, yarın yağmur, fırtına! - 17 Eylül 2022 hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara

METEOROLOJİ UZMANLARI UYARDI: Bugün günlük güneşlik, yarın yağmur, fırtına! - 17 Eylül 2022 hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Eylül Cumartesi günü için yayınladığı haritalı hava durumu raporunda, ülke genelinde gün boyu güneşli ve açık hava beklenirken hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da 32, Ankara'da 35, İzmir'de ise 33 dereceye çıkması beklenen sıcaklığa karşı uzmanlar vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 10:10
METEOROLOJİ UZMANLARI UYARDI: Bugün günlük güneşlik, yarın yağmur, fırtına! - 17 Eylül 2022 hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün beklenen yüksek sıckalık ve güneşli hava, yarından itibaren yerini yağışlara bırakacak. Sıcaklıkların pazar akşamı itibarıyla yer yer 16 derece düşeceğini kaydeden uzmanlar, pazar günü için soğuk, cumartesi günü için ise yüksek sıcak uyarısı verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu plan yapanların merak ettiği sorunun cevabı, İstanbul, Ankara, İzmir son dakika hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul günlük hava durumunu sizler için derledik. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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