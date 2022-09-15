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iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? İOS 16 özellikleri neler?

Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16 çıkış tarihi netleşti. Yeni İOS sürümü için cihazlarını kontrol edenler, İOS 16 alacak cihazlar hangileri, hangi telefonlara gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı.  Peki, İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek, nasıl yapılır? İşte, yeni sürüm hakkında merak edilen tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:00
iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? İOS 16 özellikleri neler?

Apple yeni ürünlerini kullanıcılar ile paylaşmaya devam ediyor. Yeni İOS sürümü için cihazlarını kontrol edenler Beta sürümün erişime açıldığını gördü. İOS 16 alacak cihazlar hangileri, hangi telefonlara gelecek sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek, nasıl yapılır? İşte, yeni sürüm hakkında tüm merak edilenler…

İOS 16 GÜNCELLEMESİ HANGİ TARİHTE ÇIKACAK VE ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor.

İşte İOS 16 yükleme öncesi tüm bilgiler...

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu.

Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16 çıkış tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlendi. Sürüm uyumlu olduğu cihazlar için gelecek.

İOS 16 ÖZELLİKLERİ
Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

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