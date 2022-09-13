Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 07:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 07:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

13 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,22 (Alış) - 18,24 (Satış)

EURO: 18,45 (Alış) - 18,48 (Satış)

STERLİN: 21,25 (Alış) - 21,35 (Satış)

1 DOLAR = 18,24 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.009,26 (Alış) - 1.009,47 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.658,00 (Alış) - 1.674,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.305,00 (Alış) - 3.345,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.610,00 (Alış) - 6.674,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.770,00 (Alış) - 6.872,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 06.45 itibarıyla güncellenmiştir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…
Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL'ye mal oldu
Jorge Jesus'la en büyük Fener!
Hangisi Türk hangisi yabancı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 YKS ek tercih ne zaman bitiyor?
İOS 16 ne zaman çıkacak?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hangisi Türk hangisi yabancı? Hangisi Türk hangisi yabancı? 01:28
Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" 01:03
Avcı: İyi gitmeyen bir durum var Avcı: İyi gitmeyen bir durum var 01:03
F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... 01:03
Fırtına son dakikada yıkıldı! Fırtına son dakikada yıkıldı! 01:02
6. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu... 6. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu... 01:02
Daha Eski
Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 01:01
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu 01:01
Beşiktaş'tan penaltı itirazı! Beşiktaş'tan penaltı itirazı! 01:01
Başakşehir'den Beşiktaş'a çelme! Başakşehir'den Beşiktaş'a çelme! 01:01
Valerien Ismael'e kırmızı kart! Valerien Ismael'e kırmızı kart! 01:01
G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... 01:00