Grip nedir? Grip nasıl geçer? Gribe ne iyi gelir?

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur. Etken influenza virüsü A, B, ve C tiplerine sahiptir. C tipi insanlarda hastalık yapmaz. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler. Grip virüsü bazı yıllarda büyük salgınlar yapabilir. Hastalığın bulaşma yolu hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür.

Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşıcılık 5 gün daha devam eder. Çocuklarda bu süre 10 gün kadar daha uzun olabilir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş: 38-39

Baş ağrısı

Genel vücut ağrısı

2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Sıklıkla öksürük

Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.

GRİP TANISI NASIL KONUR?

Grip hastalığının belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılır. Grip hastalığının kesin tanısı hastalığın ilk 3 gününde burundan alınan bir sürüntü yardımı ile konur.

GRİP TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Grip tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlar antiviral ilaçlar ve aşılardır. Grip virüsü her yıl antijenik değişime uğrar. Bu nedenle grip aşıları her yıl bir önceki yıl en sık görülen grip virüslerine göre üretilir. Aşı eylül-kasım ayları arasında uygulanır. Aşılama sayesinde hastalığın ağır geçmesi ve komplikasyonlar önlenir. Aşının koruyuculuğu % 70-90 arasındadır. Öncelikli olarak aşılanması gerekenler:

65 yaşın üzerindekiler,

Yaşlı bakım evinde kalanlar,

Astımlı çocuklar ve yetişkinler,

Kalp akciğer hastalığı olanlar,

Şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar,

Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar,

Grip sezonunda gebeliğinin ikinci veya üçüncü 3 ayında olacak kadınlar,

sağlık çalışanları, yaşlı merkezlerinde çalışanlar,

AIDS virüsü taşıyan insanlardır.

Emziren anneler aşı olabilir. Grip aşısı diğer aşılarla birlikte uygulanabilir. Küçük çocuklara ilk uygulamada 1 ay ara ile iki yarım doz yapılır.

Aşı yapılmaması gereken risk grupları:

Altı aydan küçük bebekler,

Yumurta alerjisi olanlar,

Yüksek ateşi olanlar,

Bir önceki grip aşısında alerjik reaksiyon gösterenler.

Grip ilaçları

Grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar vardır. Bu ilaçlar hastalık belirtileri başladıktan sonra ilk 48 saat içinde kullanılırsa etkili olur. Her grip hastasının antiviral ilaç kullanması gerekli değildir. Bu ilaçlar özellikle riskli gruplara uygulanır.

Grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler sıklıkla kullanılır. Tedavide aspirin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bol sıvı alınmalı ve yatak istirahati yapılmalıdır. Taze meyve ve sebzeler bol tüketilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Hastalığın etrafa bulaşmasını azaltmak için maske kullanmak uygun olur.

GRİBE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

GRİPTEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Grip hastalığının sık görüldüğü ve salgın yaptığı mevsimlerde kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske kullanmak, elleri sık sık yıkamak, sağlıklı beslenmek, yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınmak, bol sıvı tüketmek gereklidir. Hasta çocukların kreş veya okullara gönderilmemesi hastalığın yayılımını yavaşlatabilir. Kış mevsiminde öpüşmek ve tokalaşmaktan kaçınmak faydalıdır.

Aşı yaptırmak korunmada birinci sırada etkilidir.