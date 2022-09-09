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NASA DUYURDU: YAŞANABİLİR İKİ GEZEGEN BULUNDU

NASA'nın öte gezegen araştırmacıları, Dünya'ya benzeyen gezegenler bulunduğunu duyurdu. Konu hakkında çalışmalar yapan Profesör Amary Triaud, uluslararası gök bilimcilerden oluşan bir ekiple birlikte, ılıman iklime sahip iki gezegen tespit ettiklerini açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 12:02
NASA DUYURDU: YAŞANABİLİR İKİ GEZEGEN BULUNDU

NASA'nın öte gezegen bölümü, Dünya'ya benzeyen başka gezegenler için çalışmalarına devam ediyor. Dünya'dan yaklaşık 100 ışıkyılı uzaklıkta iki gezegen daha keşfedildi. Bu gezegen çifti, Speculoos-2 adında bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor.

Araştırmacılar, LP 890-9b adlı öte gezegenin Dünya'dan yaklaşık yüzde 30 daha büyük olduğunu ve her 2.7 günde bir yıldızının etrafında yörüngesini tamamladığını tespit etti.

LP 890-9c adlı diğer gezegenin ise Dünya'dan yaklaşık yüzde 40 daha büyük olduğu ve yörünge periyodunu yaklaşık 8.5 günde tamamladığı açıklandı.

Araştırmacılar, iki gezegenin de yaşanabilir olduğunu ve suyun bulunduğunu düşünüyor. Çalışmalarına devam eden bilim insanları, gelecekte James Webb Uzay Teleskobu'ndan yardım alarak gezegenlerin gizemini çözmeye çalışacak.

NOT: Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor. Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

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