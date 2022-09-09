Haberler Haberler DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR? | Temmuz 2022 dul ve yetim aylığı ödemeleri başladı!

DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR? | Temmuz 2022 dul ve yetim aylığı ödemeleri başladı!

Altı ayda bir belirlenen enflasyon farkı zamlarıyla birlikte yetim ve dul maaşlarının ne kadar olduğu da merak edilenler arasında yerini almıştı ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya dair resmi açıklama yapıldı. Peki, dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi, dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlara dair merak edilenler ve ödeme tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 00:06 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:04
DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR? | Temmuz 2022 dul ve yetim aylığı ödemeleri başladı!

Dul ve yetim aylıklarının ne kadar olduğu ve ödeme takvimi Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından netlik kazandı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği dul ve yetim zamlı maaşlarına ne kadar zam geldiğine dair detaylar ile 2022 dul ve yetim maaşları ödeme takviminin duyurusu haberimizde...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DUL VE YETİM MAAŞLARINA YAPILAN ZAMMA DAİR DETAYLARI PAYLAŞTI!

Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Temmuz Ayı Zam Farklarının Ödenmesi'ne ilişkin duyuru yapan Bakanlık tarafından paylaşılan detaylar şöyle:

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

  • Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
  • Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
  • Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,
  • aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

DUL-YETİM AYLIĞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;

  • Yüzde 50 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 1.750 TL,
  • Yüzde 75 oranında hissesi olan bir kişi 2.625 TL,
  • Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme aldı.

DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Dul ve yetim maaşına internetten online olarak başvuru yapmak mümkün. E-devlet üzerinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.

DİĞER
45 yaşındaki Ceyda Düvenci her geçen gün eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! 'Size ne oldu böyle?'
Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun elinden gazoz içen bu kez yavru ayı oldu! "Liva ağzının tadını biliyor"
G.Saray'ın transferlerine flaş sözler!
F.Bahçe'de o defter kapanmadı! Transfer ocak ayına kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 - TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? | TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler nelerdir?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU | YKS 2. tercihler boş kontenjanlar - ÖSYM 2022 YKS boş kontenjan taban puanları
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SON DAKİKA - YÖKDİL sonuçları açıklandı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 9 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür! Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür! 11:46
Premier Lig ve Championship maçları ertelendi! Premier Lig ve Championship maçları ertelendi! 11:44
Lens - Troyes maçı hangi kanalda? Lens - Troyes maçı hangi kanalda? 11:37
Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:30
Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi 11:05
Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu 11:01
Daha Eski
Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 10:45
Perde arkası ortaya çıktı! F.Bahçe ve Beşiktaş... Perde arkası ortaya çıktı! F.Bahçe ve Beşiktaş... 10:38
Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:35
G.Saray'ın transferlerine flaş sözler! G.Saray'ın transferlerine flaş sözler! 10:18
G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı 10:05
Mert Hakan çılgına döndü! Tepkiler... Mert Hakan çılgına döndü! Tepkiler... 10:02