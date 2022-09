ATEŞ İLE YANGIN (FIRE WITH FIRE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ateş ile Yangın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda David Barrett'in oturduğu ve kimliği ifşa olan bir şahitin yaşadıklarını ele alan Ateş ile Yangın filmi, gösterime girmesinin ardından sinemaseverlerden tam not aldı. Televizyon ekranlarında da yayınlanmasının ardından vatandaşlar, Ateş ile Yangın (Fire with Fire) filminin konusu ne? Ateş ile Yangın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Ateş ile Yangın filmi hakkında merak edilenler...

ATEŞ İLE YANGIN (FIRE WITH FIRE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir dükkanda vahşice bir cinayet işlenir ve dükkan sahibiyle oğlu öldürülür. Jeremy Coleman ise büyün olan bitene şahit olmuştur ve kaçabildiği kadar kaçar. Cinayetin işlenmesine neden olan suç baronu Hagan'ın aleyhinde tanıklık yapması istendiğinde, emniyet tarafından koruma programına alınır. Fakat çok geçmeden kimliği ifşa olur. Şimdi hayatını ve sevdiklerini korumak için çok daha fazla riski göze alacaktır.

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Duhamel

Bruce Willis

Rosario Dawson

Vincent D'Onofrio

50 Cent

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2012 yılında çekilen Ateş ile Yangın filmi, çekildiği ülke olan ABD'de 31 Ağustos 2012'de vizyona girdi.