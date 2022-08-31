Haberler Haberler AFAD SON DAKİKA UYARI ❗ | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji ve AFAD 10 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı...

AFAD SON DAKİKA UYARI ❗ | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji ve AFAD 10 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı...

AFAD ve Meteoroloji, 10 il için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlar gelen uyarının ardından arama motorları ve sosyal medyada detayları araştırıyor. Günlük, haftalık hava durumu tahmini, AFAD sağanak yağış beklentisi bulunan il ve ilçeler, bugün yağış olup olmadığı gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? Günlük ve haftalık hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? AFAD bildirimi ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:50
AFAD SON DAKİKA UYARI ❗ | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji ve AFAD 10 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı...

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul için yağmur beklentisi vatandaşların detayları merak etmesine sebep oldu. Peki, Son dakika AFAD bildirimi ile yapılan uyarının detayları ne? Hava durumu nasıl olacak? İstanbıl'da hava nasıl? İşte detaylar...

AFAD UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Afad Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, gönderdiği bildirim ile uyarıda bulundu. AFAD tarafından yapılan uyarıda AFAD tarafından gönderilen mesajda, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: "Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞIŞ OLACAK?

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine kuvvetli yağış uyarısı gönderildi.

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