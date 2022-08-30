Haberler Haberler DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken başta yatırımcılar olmak üzere birçok vatandaş, 30 Ağustos Salı 2022 tarihinde dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değerini merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Salı 2022 tarihi itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatları ne kadar? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 12:58
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

30 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,17 (Alış) - 18,18 (Satış)

EURO: 18,23 (Alış) - 18,24 (Satış)

STERLİN: 21,30 (Alış) - 21,41 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.013,26 (Alış) - 1.013,43 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.661,00 (Alış) - 1.673,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.312,00 (Alış) - 3.348,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.624,00 (Alış) - 6.673,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.765,00 (Alış) - 6.868,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.54 itibarıyla güncellenmiştir.

DİĞER
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ayna karşısında yılan dansı yaptı! Instagram'ı yıktı geçti!
SON DAKİKA: Bayraktar TB2 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Kütahya'da ay yıldız çizdi
Fırtına'ya 23'lük kanat!
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
PLAN YAPANLAR DİKKAT! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 30 Ağustos 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 30 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
30 AĞUSTOS SÖZLERİ - Zafer Bayramı ile ilgili güzel sözler ve mesajlar | Zafer Bayramı kutlama mesajları sosyal medya
30 AĞUSTOS MESAJLARI RESİMLİ - 30 Ağustos Zafer Bayramı en güzel resimli mesajları | Facebook, Instagram, WhatsApp
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi 13:17
Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! 12:37
Fırtına'ya 23'lük kanat! Fırtına'ya 23'lük kanat! 12:27
EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? - Basketbol Süper Ligi 2022-2023 EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? - Basketbol Süper Ligi 2022-2023 12:17
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 12:16
Ömer Onan: Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum Ömer Onan: Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum 12:16
Daha Eski
Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada... Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada... 12:02
Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir! İki isim... Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir! İki isim... 11:54
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! 11:46
Göztepe'de gündem yeniden Lis Göztepe'de gündem yeniden Lis 11:41
Altay'da Kaloğlu tartışılıyor Altay'da Kaloğlu tartışılıyor 11:39
Yiğidolar 3 puana hasret! Yiğidolar 3 puana hasret! 11:38