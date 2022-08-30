DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

30 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,17 (Alış) - 18,18 (Satış)

EURO: 18,23 (Alış) - 18,24 (Satış)

STERLİN: 21,30 (Alış) - 21,41 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.013,26 (Alış) - 1.013,43 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.661,00 (Alış) - 1.673,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.312,00 (Alış) - 3.348,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.624,00 (Alış) - 6.673,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.765,00 (Alış) - 6.868,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.54 itibarıyla güncellenmiştir.