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ATEŞ YAĞMURU (SKYFIRE) FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Ateş Yağmuru filminin konusu, yönetmeni, yapım yılı...

Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu Ateş Yağmuru (SkyFire) filmi hakkında detaylı bilgi arayanlar, internette arama motorlarına filme dair başta oyuncu kadrosu olmak üzere bilgileri edinmek adına araştırmalar yapıyor... İşte filme dair tüm ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 23:30
ATEŞ YAĞMURU (SKYFIRE) FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Ateş Yağmuru filminin konusu, yönetmeni, yapım yılı...

Ateş Yağmuru filmi hakkında araştırmalar yapanlar, filme dair bilgileri haberimizde bulabilir...

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.

Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ YAPIM YILI, TÜRÜ, OYUNCULARI

Yapım Yılı: 2019

Yönetmen: Simon West

Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

Oyuncular: Bee Rogers, Alive Rietveld, Xuei Wang

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