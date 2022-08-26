TYP İŞ BAŞVURU EKRANI | İŞKUR - Toplum Yararına Programı (TYP) MEB personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur?

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında toplamda 60 bin kişinin istihdam edilmesi beklenirken İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılabileceği, başvuru tarihleri ve şartları gündemde yerini aldı. KPSS şartı aranmaksızın kabul edilecek başvuruların detayları ve İŞKUR TYP - MEB personel alımının detayları...

TOPLUM YARARINA PROGRAMI (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE!

MEB personel alımına dair açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, detayları şu sözlerle paylaştı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar."

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İŞKUR - TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz paylaşılmadı.

Alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde gelişmeler olacağı öngörülürken; tarihlerin belli olmasıyla birlikte detaylar haberimizde yer alacak.

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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

En az lise mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak,

40 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemi olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak

Engelli veya eski hükümlü olmamak.

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TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Eski hükümlü olmamak

Görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak

Kamusal haklarından yoksun bulunmamak

Erkek adaylarını askerliğini yapmış olması

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak

Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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