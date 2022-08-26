SAĞANAK DEVAM EDECEK! Bugün hava nasıl olacak? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 26 Ağustos 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir uyarısı verilen yağışların bir süre daha devam edeceğini bildirerek yurdun batısında yaşayan vatandaşları, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İstanbul güne güneşli başlarken öğleden sonra megakentte yağış beklendiğini kaydeden meteoroloji uzmanları, başkent Ankarakıları ise parçalı bulutlu hava bekliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU

SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bilecik ile Edirne'nin güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık