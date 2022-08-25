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İCRA BORCUNDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR? | İcralık borçlarda devlet desteği nasıl alınır?

Başkan Erdoğan'ın son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar gündemde yerini aldı ve vatanadaşlar, icralık borçlara verilecek devlet desteğinin detaylarını araştırmaya başladı. Yapılacak düzenleme kapsamında, sıfırlanacağı açıklanan icralık borçlardan kimlerin faydalanabileceği ve icralık borçların silinip silinmeyeceğine dair detaylar haberimizde yer alacak...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 16:00
İCRA BORCUNDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR? | İcralık borçlarda devlet desteği nasıl alınır?

Dar ve orta gelirli vatandaşların icra ve haciz problemini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor ve yapılan son açıklamaların ardından, icralık borçlarda devlet desteğinin nasıl alınacağı araştırılıyor. İki farklı paketin gündeme geleceği bu düzenlemede, TBMM'ye iletilecek aranjmanda 5 milyonu aşkın mağdurun hemen hemen 30 milyar lira miktarındaki icralık borcunun temizleneceği ifade edilirken; dandemi nedeniyle artan şikayetlerde elektrik, su, doğalgaz ve telefon benzeri ana ödemelerin kontratlardan ortaya çıkan borçları da devletin üstleneceği kaydediliyor. İşte icra borcunda devlet desteğine dair merak edilen ayrıntılar...

İCRALIK BORÇLARDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NASIL OLACAK?

Yaklaşık 6 milyon vatandaşın yaşadığı icra ve haciz sorununun devlet tarafından silinmesi gündemde yerini aldı. İcralık borçlara devlet desteği düzenlemesi kapsamında, 2 bin TL'ye kadar borcu olan icradan düşeleceği aktarılırken; ailelerin borçlu bulunduğu firmalar, icraya verdikleri kişileri muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşüleceği ifade edildi.

Düzenleme kapsamında en çok başvurulan icra dosyalarının elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi ana ihtiyaçlardan kaynaklanan borçları kapsadığı belirtildi.

İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

30 milyar TL'ye yakın miktarda borç için devam eden çalışmalarda, Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati, yakın zaman içerisinde düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.

Düzenlemenin TBMM'den geçmesinin ardından yürürlüğe girmesiyle icralık borçlara devlet desteği başvuruları kabul edileceği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılacak yeni açıklamarın ardından detaylar haberimizde yer alacak.

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