Haberler Haberler BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | 22 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış alarmı! - SON DAKİKA

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | 22 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış alarmı! - SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye, haftanın ilk gününe bulutlarla uyandı. Hafta boyu başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kuvvetli sağanaklar beklenirken vatandaşlar arama motorlarında Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 22 Ağustos 2022 ve İstanbul 5 günlük hava raporu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:40
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | 22 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış alarmı! - SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ağustosun son haftalarında yaptığı yağış uyarılarının ardından vatandaşlar, yeni haftada yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Sabah saatlerinde bulutlar, başta İstanbul olmak üzere birçok kenti etkisi altına alırken Bugün hava nasıl olacak? | Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 22 Ağustos 2022 konularını haberimizde derledik. İşte MGM'nin resmi sitesinden alınan bilgilerle hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bugün ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde, yükselen nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Megakentte termometrelerin ölçeceği en yüksek sıcaklık ise 12.00 - 15.00 saatleri arasında 37 derece olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

22 AĞUSTOS 2022 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

  • MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

  • HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

  • ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

  • SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

  • AMASYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

  • ARTVİN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ÇORUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

  • SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

  • VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

  • SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

  • ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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