Haberler Haberler VALİLİK UYARDI: İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK YAĞMUR ALARMI! 15 Ağustos Pazartesi günü hava nasıl olacak?

VALİLİK UYARDI: İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK YAĞMUR ALARMI! 15 Ağustos Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ülke genelinde yağışların etkili olacağı ve 35 ilde sağanak yağmur beklendiği ifade edildi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Eskişehir gibi birçok şehirde yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği ise, kentte kuvvetli sağanak yağış etkili olacağından, vatandaşları tedbirli olması hususunda bilgilendirdi. Peki, 15 Ağustos Pazartesi günü ne zaman yağmur yağacak, hava nasıl olacak? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporuna dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30
VALİLİK UYARDI: İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK YAĞMUR ALARMI! 15 Ağustos Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından, vatandaşlar, 15 Ağustos Pazartesi günü hava durumunu araştırmaya başladı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi birçok hususta uyarılan milyonlarca vatandaş; ne zaman yağmur yağacağını ve yağışlı havaların ne kadar süreceğini sorgulamaya koyuldu. İşte 15 Ağustos 2022 hava durumu ve sağanak yağış uyarılarına dair merak edilenler...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI!

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM 15 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak etkili olacağını duyurdu. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da etkili olacağı paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklama:

"15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır"

SAĞANAK YAĞMUR ALARMI VERİLDİ

İBB tarafından yapılan hava durumu açıklaması:

"İl genelinde Pazartesi gece saatlerinde yaşanması ön görülen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağmurlu havanın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklara neden olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (06.00) etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar (18.00) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklaması:

15.08.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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