DOLAR NE KADAR OLDU? 11 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

11 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,96 (Alış) - 17,97 (Satış)

EURO: 18,58 (Alış) - 18,59 (Satış)

STERLİN: 21,88 (Alış) - 21,99 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.034,12 (Alış) - 1.034,23 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.694,00 (Alış) - 1.706,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.378,00 (Alış) - 3.414,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.756,00 (Alış) - 6.805,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.898,00 (Alış) - 7.002,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 13.38 itibariyle alınmıştır.