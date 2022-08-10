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Görkemli şölen

Bu yıl 5’incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’daki açılışında adeta olimpiyatların provası yapıldı. Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, misafirlere ‘HOŞ GELDİNİZ’ dedi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Görkemli şölen

Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen ve 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu mücadele edecek.

LİDERLER SERONOMİDE

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.

TAM BİR GÖRSEL ŞÖLEN

Seremonide dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergileyecek. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZ

Törende Efes'ten Zeugma'ya, Göbeklitepe'den Ayasofya'ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

YEMEKTE BULUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

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