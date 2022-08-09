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Konya'da görkemli açılış! Başkan Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleşti. Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 23:19
Konya'da görkemli açılış! Başkan Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlarda 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile sporseverler katıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNULDU

Seremonide dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergiledi. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logoda aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITILDI

Törende Efes'ten Zeugma'ya, Göbeklitepe'den Ayasofya'ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan organizasyonu "5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlatıyorum, tüm emeği geçmiş olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullanarak resmen başlattı.

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