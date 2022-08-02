Haberler Haberler DOLAR NE KADAR OLDU? 2 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU? 2 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları araştırılırken altın piyasalarındaki son durum da araştırma konularının başında geliyor... Peki, 2 Ağustos 2022 itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatlarınde değişim yaşandı mı? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 13:00
DOLAR NE KADAR OLDU? 2 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

2 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,95 (Alış) - 17,95 (Satış)

EURO: 18,38 (Alış) - 18,40 (Satış)

STERLİN: 21,83 (Alış) - 21,94 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.023,36 (Alış) - 1.023,47 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.670,00 (Alış) - 1.682,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.330,00 (Alış) - 3.366,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.659,00 (Alış) - 6.709,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.803,00 (Alış) - 6.906,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.19 itibariyle alınmıştır.

DİĞER
Alina Boz'un siyah beyaz pozları takipçilerini mest etti! Instagram alev aldı! "Bu kadar güzel olamaz ya"
Yine Demet Akalın yine olay hareket! O olayın üstüne bakın ne dedi! Sahneye çıkan garsonun başından aşağı...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu
Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Slovacko hazırlıklarını sürdürüyor! F.Bahçe Slovacko hazırlıklarını sürdürüyor! 12:59
F.Bahçe'nin yeni transferinden ayrılık sözleri! "Geri döneceğim" F.Bahçe'nin yeni transferinden ayrılık sözleri! "Geri döneceğim" 12:23
Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz 11:48
Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? 11:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 11:33
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 11:23
Daha Eski
O yönetici açıkladı! "Jesus'u reddettik çünkü..." O yönetici açıkladı! "Jesus'u reddettik çünkü..." 11:19
Trabzonspor'da 'kuruluş' coşkusu! Trabzonspor'da 'kuruluş' coşkusu! 11:15
Antalyaspor G.Saray maçına hazırlanıyor! Antalyaspor G.Saray maçına hazırlanıyor! 11:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu 11:06
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 11:03
Saint Gilloise - Rangers maçı saat kaçta? Saint Gilloise - Rangers maçı saat kaçta? 10:52