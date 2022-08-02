DOLAR NE KADAR OLDU? 2 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

2 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,95 (Alış) - 17,95 (Satış)

EURO: 18,38 (Alış) - 18,40 (Satış)

STERLİN: 21,83 (Alış) - 21,94 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.023,36 (Alış) - 1.023,47 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.670,00 (Alış) - 1.682,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.330,00 (Alış) - 3.366,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.659,00 (Alış) - 6.709,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.803,00 (Alış) - 6.906,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.19 itibariyle alınmıştır.