TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, hangi illerde konut yapılacak? Sosyal Konut Projesi tanıtım tarihi!

TOKİ Sosyal Konut Projesi 'nin detayları araştırılmaya devam ediyor ve 81 ilde 150 bin sosyal konut inşası için detaylar birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Dar gelirlilere 15 yıla varan vade ile satılacak konutların başvuru tarihleri ve şartlarının açıklanacağı tarih, Sosyal Konut Projesi'nin ne zaman tanıtılacağı ise gündemde yerini alıyor. İşte Sosyal Konut Projesi'ne dair merak edilenler...

BAŞKAN ERDOĞAN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NİN MÜJDESİNİ VERDİ

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TOKİ konut projesine dair şu açıklamaları yaptı:

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zamanki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti ve yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.

Konut tipleri için bakanlık proje belirleyecek. Vatandaş imar planına uygun olarak projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak, evini yapacak.

Örneğin, bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK, GELİR ŞARTI NE OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak. 2022 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz açıklanmadı. Detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.

PEŞİNAT VE VADE SÜRESİ NE OLACAK?

Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.

