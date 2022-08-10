Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 10 Ağustos Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 10 Ağustos Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

10 Ağustos Çarşamba 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 10 Ağustos Çarşamba günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:00
ALTIN FİYATLARI CANLI - 10 Ağustos Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 10 Ağustos Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉10 Ağustos Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.033,18

Gram altın satış: 1.033,36

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.686,00

Çeyrek altın satış: 1.711,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.362,00

Yarım altın satış: 3.424,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.724,00

Tam altın satış: 6.825,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.906,00

Cumhuriyet altını satış: 7.010,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.900,00

Ata altın satış: 7.003,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ağustos Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya bir kez daha Galatasaray’ı konuşacak! Mertens ve Torreira’dan sonra bir yıldız daha…
Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rus kozmetik firmasının reklam çekimleri için tam tamına...
Fırtına'da stopere iki aday!
G.Saray'da flaş gelişme! Nelsson gidiyor o yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Görkemli şölen
İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleşti!
"İslam alemine yaraşır bir organizasyon olacak"
Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?
EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı 06:49
Claro Eyüp’te Claro Eyüp’te 00:51
G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı 00:40
Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek 00:40
F.Bahçe'den YouTube açıklaması! F.Bahçe'den YouTube açıklaması! 00:39
Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli 00:39
Daha Eski
Çebi'den flaş transfer itirafı! Çebi'den flaş transfer itirafı! 00:39
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... 00:39
"Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" "Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" 00:39
Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... 00:38
G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... 00:38
Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! 00:38