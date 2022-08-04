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ZİKA VİRÜSÜ NEDİR? | Zika virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Aedes sivrisineği nedir?

Zika virüsü gündemdeki yerini aldı. Hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte sivri sinekler de artışa geçti. Sivrisineklerin hastalık bulaştırma ihtimali biliniyor. Özellikle İstanbul'da Aedes türü sivrisineklerin artış göstermesi ile birlikte Zika virüsü merak konusu oldu. Peki, Zika virüsü nedir? Zika virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 16:00
ZİKA VİRÜSÜ NEDİR? | Zika virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Aedes sivrisineği nedir?

Türkiye'de 62'den fazla sivrisinek türü bulunmaktadır. Son günlerde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Aedes türü sineklerin sayısında artış yaşandı. Bu durumun ardından Zika virüsü ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, ika virüsü nedir? Zika virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir?

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Zika virüsü (ZIKV), Flaviviridae virüs familyasının ve Flavivirus cinsinin bir üyesidir. İnsanlara sivrisineklerden ve cinsel yoldan geçmektedir. Zika ateşi veya Zika hastalığı olarak da bilinir. Hastalığa neden olur. Daha önce maymunlarda görülen virüs, ilk kez Nijerya'da bir insanda tespit edilmiştir. Gebe kadınlara bulaştığında bebeklerde anomaliler görülmesine yol açar. Zika ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31.5-32 santimetre daha küçük olur ve beyin fonksiyonlarında bozukluklar oluşmaktadır. Zika virüsü Afrika, Amerika, Asya ve Pasifik'te yayılmış ve 2015'te Orta ve Güney Amerika'da yaşanan salgın, pandemik hâle gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, 2016'da 33 ülkeye yayıldığı saptanan virüse karşı acil durum ilan etmiştir. Bu virüse karşı bir aşı geliştirilebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır.Zika virüsünün cinsel yolla da bulaştığı açıklanmıştır. Yetkililer tarafından, virüsle mücadelenin tek yolunun, sivrisineklerin ürediği durgun suları ilaçlamak ve kurutmaktan geçtiği vurgusu yapıldı.

ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  1. Ateş
  2. Baş ağrısı
  3. Gözlerde kızarma
  4. Kusma
  5. Döküntü
  6. Kas ve eklem ağrısı

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