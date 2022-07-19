Testis tümörü nedir? Sebastien Haller'de rastlanan testis tümörü belirtileri nelerdir?

Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller, testis kanserine yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kendisini iyi hissetmemesi üzerine kontrol amaçlı bir dizi testten geçen 28 yaşındaki yıldız oyuncuda testis tümörü tespit edildiği belirtildi.

Bu gelişme sonrası internette "Testis tümörü nedir? ve "Testis tümörü belirtileri nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Sebastien Haller'de tespit edilen testis tümörü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

TESTİS TÜMÖRÜ NEDİR?

Testisler başlıca görevleri arasında üreme için semen üretimi ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılamak olan organlardır. Testis kanseri (testiküler kanser) her ne kadar erkeklerin sadece %1'inde görülen, nadir sayılabilecek kanserlerden biri olsa da, 35 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen organ kanserlerinden biridir.

Testis kanseri olan bir erkekte aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede baba veya kardeşte daha önce kanser öyküsü görülmüşse daha dikkat edilmesi ve her sene gerekli testlerin ihmal edilmeden yaptırılması gereklidir.

Çoğu testis kanseri cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilebilir ve genel olarak iyileşme oranları yüksektir. Testis kanserlerinin çoğu, sperm üretiminde kullanılan ve "germ hücreleri" adı verilen hücrelerden meydana gelir.

TESTİS TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Testis kanserinin yaygın olarak görülen belirtileri şu şekildedir:

Testiste kitle oluşumu ya da şişlik

Testiste sıvı birikmesi

Testislerin farklı boyutta olması

Alt karın, kasık ve testis bölgesinde ağrı

Testis bölgesinde rahatsızlık hissi

Metastaz durumunda sırt ağrısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı

Genel olarak testislerin birinde ya da ikisinde ağrısız bir şekilde gelişen şişlik ve kitleler en yaygın görülen belirtilerin başında gelir. Şişlik başta olmak üzere kanser belirtilerinin tamamının farklı etmenlerden kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.

Örneğin, herhangi bir yaralanma ya da testis bölgesinde iltihaplanma da bu belirtilerin görülmesine neden olabilir. Bununla birlikte, testis kanserinin erken evrede teşhis edilmesi tedavinin başarı oranını artıracağı için herhangi bir belirti görülmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak en iyisi olacaktır.Testis kanserinin metastaz yaptığı durumlarda ise farklı belirtiler de görülebilir.

Lenf bezleri, akciğer ve karaciğer bu kanserin en yaygın yayılım alanlarından bazılarını oluşturur. Kanserli hücreler lenf bezlerine yayılım gösterdiğinde genellikle bel bölgesinde ağrı görülür. Akciğer metastazlarında ise öksürük, öksürürken kan görülmesi, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtiler yaygındır.

Karaciğer metastazının en yaygın belirtisi ise karın ağrısıdır.Testis kanseri nadiren de olsa beyne de metastaz yapabilir. Bu durumda, hastalarda oldukça şiddetli baş ağrıları görülür.