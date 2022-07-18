KPSS NE ZAMAN? | KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum? 2022 KPSS tarihleri! - ÖSYM TAKVİMİ

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek KPSS 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor ve adaylar sınav tarihlerini, oturumlar saat kaçta başlayacağını, soru sayılarını ve sınav sürelerini araştırıyor. Peki, 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika olacak? KPSS oturumları kaçta başlayacak? İşte ÖSYM takvimine göre KPSS 2022 tarihleri ve detayları...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek.

KPSS alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

30 Türkçe, 30 Matematik KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

İKİNCİ OTURUM

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NEDİR?

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur. Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve 3. oturumda İşletme Muhasebe ve İstatistik alanından sorular yöneltilir.

Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlenir. Tek istisna, İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilmesidir.

ÖABT TESTİ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve adaylara verilen süre 120 dakikadır.

ÖABT NEDİR?

ÖABT, öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği sınav olarak bilinmektedir. Toplam 75 sorudan oluşan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 18 farklı alanda uygulanmaktadır.

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ÖABT dışında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri testine de girmelidir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi lisans düzeyinde yapılmaktadır ve konuları da sınavın alanına uygun hazırlanmaktadır.