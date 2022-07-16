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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağ stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde Boyata'nın ardından gündeme gelen isim Riechedly Bazoer oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:39
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Bordo mavili ekipte gözler stopere çevrildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda savunma oyuncusu arayışlarına başlayan Fırtına'nın hedefindeki oyuncu ortaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Trabzonspor sağ stoper arayışında rotasını sürpriz biçimde Riechedly Bazoer'e çevirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Belçikalı savunmacı Dedryck Boyata için bir süredir Hertha Berlin'le anlaşma zemini arayan ancak ilerleme kaydedemeyen bordo-mavililerin son olarak Bazoer'i listesine eklediği belirlendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Karadeniz ekibinin, Vitesse ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Bazoer'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

6 KEZ HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYDİ

Hollanda Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Riechedly Bazoer geçen sezon Vitesse'de tam 45 karşılaşmaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Rakip fileleri 2 kez sallarken, 4 defa da asist yapan başarılı futbolcu hiç kırmızı kart görmedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

1.84 boyundaki Bazoer, Vitesse'den önce Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht'de top koşturmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

2016 yılında ise piyasa değeri 15 milyon Euro'ydu.

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