TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın stoperde son aday Riechedly Bazoer!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo mavili ekipte gözler stopere çevrildi.
Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda savunma oyuncusu arayışlarına başlayan Fırtına'nın hedefindeki oyuncu ortaya çıktı.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo mavili ekipte gözler stopere çevrildi.
Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda savunma oyuncusu arayışlarına başlayan Fırtına'nın hedefindeki oyuncu ortaya çıktı.
Trabzonspor sağ stoper arayışında rotasını sürpriz biçimde Riechedly Bazoer'e çevirdi.
Belçikalı savunmacı Dedryck Boyata için bir süredir Hertha Berlin'le anlaşma zemini arayan ancak ilerleme kaydedemeyen bordo-mavililerin son olarak Bazoer'i listesine eklediği belirlendi.
Karadeniz ekibinin, Vitesse ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Bazoer'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı.
6 KEZ HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYDİ
Hollanda Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Riechedly Bazoer geçen sezon Vitesse'de tam 45 karşılaşmaya çıktı.
Rakip fileleri 2 kez sallarken, 4 defa da asist yapan başarılı futbolcu hiç kırmızı kart görmedi.
1.84 boyundaki Bazoer, Vitesse'den önce Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht'de top koşturmuştu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
2016 yılında ise piyasa değeri 15 milyon Euro'ydu.
Bazoer stoperin yanı sıra ön libero ve merkez orta sahada da forma giyebiliyor.