EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı açıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre 24 Nisan 2022 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında adaylar, EKPSS sonuçlarını sorgulamak için sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM, az önce önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada EKPSS kura başvuru sonuçları açıklandı. EKPSS kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı haberimizde

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

ÖSYM, resmi Twitter adresi üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir"