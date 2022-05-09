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NBA ekibi Philadelphia 76ers'a para cezası kararı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, Miami Heat’e karşı oynadığı müsabakanın ardından para cezasına çarptırıldı. 76ers'ın serinin üçüncü maçı sonrası sakatlık raporlama kuralını ihlal ettiği ve bu yüzden ceza aldığı ifade edildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:42
NBA ekibi Philadelphia 76ers'a para cezası kararı!

NBA Doğu Konferansı playoff yarı finallerinde Philadelphia 76ers, Miami Heat'e karşı 99-79 galip geldiği maçtan önce Joel Embiid'in sakatlık raporlama kurallarını ihlal etmesinden ötürü açıklamalara göre 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA, 76ers'ın yıldız uzununun maça katılım durumunun doğru ve zamanında açıklamadığını belirtirken Embiid, maça yarım saat kala durumu sakat haldeyken şüpheli hale getirildi ve başlangıç kadrosu belirtilene kadar bu durum böyle devam etti.

Benzer cezanın Devin Booker'ın New Orleans Pelicans serisinde altıncı maçta oynamadan önce sakatlık listesinde olmasına rağmen oynatılmasından ötürü Phoenix Suns'a da kesilmişti.

Miami ve Philadelphia serinin dördüncü maçında tekrar karşı karşıya gelecek. Seride Miami 2-1 önde bulunuyor. Joel Embiid, Toronto Raptors serisinde sağ başparmak bağ yaralanması ve yüzünde darbeye bağlı kırık oluşması sebebiyle oynaması şüpheli olarak listeleniyor.

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