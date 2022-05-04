e-YÖKDİL NE ZAMAN? | 2022 e-YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-YÖKDİL kaç soru, kaç dakika?

e-YÖKDİL sınavına girecek binlerce aday, 'e-YÖKDİL sınavı ne zaman? e-YÖKDİL kaç soru, kaç dakika? e-YÖKDİL giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte 2022 e-YÖKDİL sınavına ve E-YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAYA dair merak edilenler...

2022 E-YÖKDİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez elektronik ortamda (online) düzenlenecek olan e-YÖKDİL için geri sayım devam ediyor. e-YÖKDİL 14 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

e-YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

e-YÖKDİL sınavı 180 dakika sürmekte ve 80 sorudan oluşmaktadır. Bu anlamda, YÖKDİL ile arasında fark bulunmamaktadır.

E-YÖKDİL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Elektronik ortamda ilk defa yapılacak olan e-YÖKDİL, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri alanlarında, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.

180 dakika sürecek olan sınavda adaylar, 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

6 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında kabul edilen e-YÖKDİL başvuruları, ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kabul edilecek.

E-YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YÖKDİL sınavı için belirlenen sınav ücreti 360 TL. Kontenjanın sınırlı olduğu sınav için başvuru yapan adaylar ancak kontenjanların dolmaması durumunda ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ödemesini daha önce yapan adayların kabul edeceği sınavda kontenjanın dolması durumunda adaylar, ücret ödemek istedikleri zaman sistem tarafından işlemleri onaylanmayacak ve başvuru hakları olmayacak.