Haberler Haberler e-YÖKDİL NE ZAMAN? | 2022 e-YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-YÖKDİL kaç soru, kaç dakika?

e-YÖKDİL NE ZAMAN? | 2022 e-YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-YÖKDİL kaç soru, kaç dakika?

e-YÖKDİL başvurusunu tamamlayan binlerce aday sınav tarihini ve sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. e-YÖKDİL son başvuru tarihi gündemde yerini alırken; sınav başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınav merkezlerini öğrenmek ve sınava giriş belgelerini almak için araştırmaya başladı. Peki, 2022 e-YÖKDİL kaç dakika sürecek, sınavda toplam kaç soru var? e-YÖKDİL sınav tarihi ve sınava dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:02 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:03
e-YÖKDİL NE ZAMAN? | 2022 e-YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-YÖKDİL kaç soru, kaç dakika?

e-YÖKDİL sınavına girecek binlerce aday, 'e-YÖKDİL sınavı ne zaman? e-YÖKDİL kaç soru, kaç dakika? e-YÖKDİL giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte 2022 e-YÖKDİL sınavına ve E-YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAYA dair merak edilenler...

2022 E-YÖKDİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez elektronik ortamda (online) düzenlenecek olan e-YÖKDİL için geri sayım devam ediyor. e-YÖKDİL 14 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

e-YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

e-YÖKDİL sınavı 180 dakika sürmekte ve 80 sorudan oluşmaktadır. Bu anlamda, YÖKDİL ile arasında fark bulunmamaktadır.

E-YÖKDİL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Elektronik ortamda ilk defa yapılacak olan e-YÖKDİL, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri alanlarında, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.

180 dakika sürecek olan sınavda adaylar, 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

6 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında kabul edilen e-YÖKDİL başvuruları, ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kabul edilecek.

E-YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YÖKDİL sınavı için belirlenen sınav ücreti 360 TL. Kontenjanın sınırlı olduğu sınav için başvuru yapan adaylar ancak kontenjanların dolmaması durumunda ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ödemesini daha önce yapan adayların kabul edeceği sınavda kontenjanın dolması durumunda adaylar, ücret ödemek istedikleri zaman sistem tarafından işlemleri onaylanmayacak ve başvuru hakları olmayacak.

DİĞER
Thierry Henry'den Arsenal ve Mikel Arteta'ya sert sözler! Genç yıldıza sahip çıktı...
1 Mayıs'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun 67 saat sonra uyurken bulundu
Vitor Hugo: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz!
Beşiktaş'ta derbi öncesi Vida seferberliği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
SİGARA FİYATLARI 2022
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4 Mayıs 2022 baraj doluluk oranı ne kadar?
HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo'da Mina 4 yıl hapis cezası aldı! Celta Vigo'da Mina 4 yıl hapis cezası aldı! 13:33
F.Bahçe'ye forvet müjdesi! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'ye forvet müjdesi! Menajeriyle temasa geçildi 13:22
Vitor Hugo: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz! Vitor Hugo: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz! 13:13
Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı 12:50
Kartal'da elden kaçanlar üzdü! Kartal'da elden kaçanlar üzdü! 12:34
Uğurcan Çakır rakiplerine geçit vermedi! Uğurcan Çakır rakiplerine geçit vermedi! 12:02
Daha Eski
NBA'de yılın 6. adamı belli oldu! NBA'de yılın 6. adamı belli oldu! 11:47
Cimbom Onur Arı'yı radarına aldı! Cimbom Onur Arı'yı radarına aldı! 11:39
Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi! Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi! 11:34
Juventus Turin - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Bahar Şampiyonası Juventus Turin - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Bahar Şampiyonası 10:46
Geceye damgasını vurdu! Adını tarihe yazdırdı Geceye damgasını vurdu! Adını tarihe yazdırdı 10:36
Andrew Andrews: Kendimle gurur duyuyorum! Andrew Andrews: Kendimle gurur duyuyorum! 10:35