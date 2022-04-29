29 Nisan Cuma BİM kataloğu | BİM'de hangi ürünler indirimde? | 29 Nisan Cuma BİM ürünleri fiyatları

29 Nisan BİM aktüel kataloğunda bu hafta közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 349 TL, Küba RSIII Pro X katlanabilir elektrikli bisiklet 8.999 TL ve çocuklar için pedallı araba 249 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM 29 Nisan 2022 aktüel ürünler listesinin ayrıntıları…

BİM 29 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10.999 TL

Jeep YDIII Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 9.499 TL

Küba RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 8.999 TL

Oppo A16 4/64 GB Cep Telefonu 3.399 TL

Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 349 TL

Chef's Pro Cam Kapaklı Sahan 20 cm 74,90 TL,

Chef's Pro Blender Seti 279 TL,

Icemax Buzluk Termos 24 Litre 199 TL

Musluklu Termos 15 Litre 99,90 TL,

Buz Aküsü 6,90 TL.





Starcom Kablo Düzenleme Seti 19,90 TL

Akel Davul Fırın 399 TL

Borcam Yuvarlak Tepsi 2850 cc 49,90 TL

Seramik ve Granit Kesme Makinesi ve Tokmak 329 TL

Çok Amaçlı Tekne Kova 35 Litre 59,90 TL

Derz Kazıma Aparatı 19,90 TL



Maket Bıçağı 9,90 TL

Şerit Metre 29,90 TL,

Profesyonel Yer Fırçası 14,90 TL

Elastik Kova 16 Litre 39,90 TL

El Aletleri 69,90 TL

Silikon Tabancası + F280 Silikon 49,90 TL

Polosmart Airmaster Drone 499 TL

Rookie Işıklı Scooter 239 TL

Oyuncu Mouse ve Mousepad Seti 99,90 TL

Pedallı Araba 249 TL

16 Jant Bisiklet 799 TL

Lisanslı Top 19,90 TL

Konuşan Cansu Bebek 69,90 TL.



Barbie Alışverişte Oyun Seti 129 TL

Hot Wheelss Üçlü Arabalar 44,90 TL

Değerlere İlk Adım Serisi Kitapları 5,90 TL

İlk Yapıştırmalarım Serisi 7,50 TL

Konuşan Minik Roza Bebekler 29,90 TL

Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatıcı 59,90 TL

Kedi Limi Faaliyet Kitapları 7,50 TL

Barbie Çalışma Masası 149 TL

Karma Kartela Oyuncaklar 29,90 TL

Karma Araçlar 29,90 TL

Erkek Polo Yaka T-Shirt 69,90 TL

Erkek Çocuk Baskılı Polo Yaka T-Shirt 29,90 TL

Kız Çocuk Tayt – Penye Takımı 49,90 TL

Kız Çocuk Çantalı Jile Elbise 49,90 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 279 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Takımı 199 TL

Molinella Ayçiçeği Desenli Masa Örtüsü 69,90 TL

Ayçiçeği Desenli Sandalye Minderi 14,90 TL

Ayçiçeği Desenli Saklama Kabı 7,50 TL

Çöp Kovası 19,90 TL

Rakle Ayçiçeği Desenli Meşrubat Bardağı 7,90 TL

Benante Ayçiçeği Desenli Melamin Servis Tepsisi Çeşitleri 54,90 TL

Ayçiçeği Desenli Mutfak Önlüğü 19,90 TL

Molinella Ayçiçeği Desenli Fırın Eldiveni 14,90 TL

