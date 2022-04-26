KADİR GECESİ MESAJLARI 2022 | Resimli dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesiyle ilgili hadisler ve güzel sözler

Kadir Gecesi'nde sevdiklerine en güzel resimli mesajları göndermek isteyen vatandaşlar, kandil mesajlarını araştırmaya başladı. 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'nde manevi olarak sevdiklerinin yanında olmak ve onları mutlu etmek isteyenler için en anlamlı Kadir Gecesi sözleri ve Kadir Gecesi ile ilgili hadisler...

KADİR GECESİ MESAJLARI VE KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE SÖZLER

Kadir Gecesi dualarınız ve tövbeleriniz kabul; günahlarınız affolsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kadir Gecesi üzerinize rahmet, sofralarınıza bereket, evinize huzur yağsın... Dualarımız gökyüzünde buluşsun... Gecemiz mübarek olsun.

Kadir Gecesi huzuru, mutluluğu içinizde bulacağınız, tövbelerinizin kabul olacağı günlerin başlangıcı olsun. Hayırlı geceler...

Kadir Gecesi eller semaya, gönüller duaya, gözler nurlara dönsün... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

En hayırlı gecelerden birinde, benim için de dua etmeyi unutma kardeşim... Dualarda buluşalım. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kadir Gecesi güneş asılı kalır gökte, nurla dolar her köşe... Kadir Gecesi ışığınız bol olsun, dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi af gecesidir, barış gecesidir, dua gecesidir. Her gece aynı ferahlık gönlünüzde olsun, Kadir Geceniz kutlu olsun...

İste, verir... Af dile, eder... Tövbe et, affeder... Allah içinizden geçen her dileği hayırlısı ile kabul etsin. Gönlünüzdeki tüm güzellikler bu geceye semaya ersin. Hayırlı geceler, Kadir Geceniz mübarek olsun.

DUALI, AYETLİ, RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI