BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 19 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Kar yağışlarının sonrasında Nisan ayıyla birlikte yağmurlu günlerin yeniden yaşanması sonucu barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. 18 Nisan 2022 İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı yüzde 87,86'ya geriledi. Bu oran Nisan başında 88.59'du.

Nisan ayının ilk günlerinde ölçülen baraj doluluk oranı 3 Nisan 2022 itibarıyla yüzde 88.59'du. Bu oran yeni ayla birlikte yüzde 1,13 düşmüş oldu. Her ne kadar doluluk oranı azalmış olsa da İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine baktığımızda 2021 yılına oranla oldukça iyi bir konumda olduğunu söylemek mümkün. 2021 yılı Nisan ayında seviye yüzde 80 civarındaydı.

2 BARAJ YÜZDE 100 DOLDU!

İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdan 8'i yüzde 80 doluluk oranında devam ediyor. Bu oranın altında kalan 2 baraj var. Alibey yüzde 72.51, Sazlıdere 67.29 doluluk oranlarına sahip. İstanbul'da Kazandere ve Istrancalar barajları yüzde 100 doldu.













