Haberler Haberler MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz rakamı ne kadar? MB faiz kararı açıklaması...

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz rakamı ne kadar? MB faiz kararı açıklaması...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyordu. Son dakika faiz kararı açıklaması gündeme damga vurdu. TCMB Nisan 2022 faiz kararı yüzde 14 olarak açıklandı. Peki, Merkez Bankası Faiz kararı ne kadar açıklandı? İşte Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 14:20
MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz rakamı ne kadar? MB faiz kararı açıklaması...

2022 yılının 4. Merkez Bankası toplantısı için sona erdi. Son dakika faiz kararı ile ilgili detaylar merak ediliyor: Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanan faiz kararı için detayları araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu? Faiz arttı mı? Düştü mü? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | NİSAN 2022

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını 14 Nisan tarihinde açıkladı.

TCMB 2022 NİSAN FAİZ KARARI NE OLDU?

Nisan ayı faiz kararı 14:00'da açıklandı. Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

TCMB 2022 MART AYI FAİZ KARARINDA NELER OLMUŞTU?

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yani Mart ayında faizi sabit tuttuğunu açıkladı. Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu ve öyle de oldu.

TCMB 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

  • 14 Nisan 2022
  • 26 Mayıs 2022
  • 23 Haziran 2022
  • 21 Temmuz 2022
  • 18 Ağustos 2022
  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

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