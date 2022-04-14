Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | (14 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | (14 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

14 Nisan Perşembe 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarındaki grafiği belirliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 07:12
CANLI ALTIN FİYATLARI | (14 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 14 Nisan altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉14 Nisan 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 927,35

Gram altın satış: 927,54

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.507,00

Çeyrek altın satış: 1.522,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.013,00

Yarım altın satış: 3.045,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.017,00

Tam altın satış: 6.069,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.142,00

Cumhuriyet altını satış: 6.234,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.165,00

Ata altın satış: 6.227,00

👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Nisan Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

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