SON DAKİKA! İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen deprem oldu. Vatandaşlar sarsıntıdan sonra depremin büyüklüğünün ne olduğuna ve merkez üssüne dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki hangi şehirlerde hissedildi ve büyüklüğü ne kadardı? İşte İstanbul'da depremi hakkında merak edilen detaylar..

KARADENİZ'DE OLDU İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ



AFAD'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu açıklandı ve şu ifadelere yer verildi:



"Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."