🌧İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur ne kadar sürecek? Meteoroloji'den 'sıcaklıklarda düşüş' açıklaması!

🌞HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK? | İstanbul hava durumuna dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama gündemde yerini aldı, hava sıcaklığının tekrar düşeceğinin paylaşılması üzerine vatandaşlar, 'İstanbul'da hava nasıl olacak, bu hafta yağmurlu mu geçecek? Havalar tekrar ne zaman ısınacak?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya başladı. İşte 11 Nisan günlük hava durumu ve İstanbul'un haftalık hava durumu tahmini...

☔11 NİSAN PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul bugüne kuvvetli sağanak yağış ve soğuk havayla başladı ve birçok kişi havaların ne zaman ısınacağını araştırmaya başladı.

☔İSTANBUL 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

YAĞMUR VE SOĞUK HAVALAR NE KADAR SÜRECEK? HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 5 günlük hava tahmin haritasına göre, bugün etkili olan yağışlar yarın da devam edecek. Çarşamba günü ise yağışlar, batı bölgeden doğuya kayacak. Perşembe günü ise yağmur beklenmediği paylaşıldı.

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu noktada vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.





11 NİSAN 2022 PAZARTESİ YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski de ihtimaller arasında yer alıyor.

METEOROLOJİ'DEN 'SOĞUK HAVA' UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının 10 ile 15 derece arasında hissedilir derecede azalması beklendiği belirtildi. Bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:

"Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" sözlerine yer verildi.

BALKANLARDAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI NİSAN'DA KIŞI YAŞATACAK!

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının, Nisan ayında kış mevsimini yaşatacağı öngörülüyor. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara'da hissedilir derece düşen sıcaklıklar, yağış ve zirai don tehlikesini de beraberinde getirirken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don uyarısı yaşanabileceğini duyurdu.

MGM'den yapılan açıklamada vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden giricek soğuk hava dalgasının, tüm yurdu etkisi altına alacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "11 Nisan 2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor" denilerek ülke genelinde etkili olacak soğuk havaların sinyali verildi.