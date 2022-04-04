LGS BAŞVURU EKRANI | Liseye Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru kılavuzu ve şartları!

LGS başvuruları başladı, binlerce aday sınava dair detayları araştırmaya başladı. 5 Haziran 2022'de gerçekleşecek LGS'nin başvuru aşamasını tamamlamak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in LGS başvurusunu nasıl yapacağına dair açıklamalarını araştırmaya başladı. İşte, LGS başvuru tarihi, kılavuzu ve başvuru ekranı....

LGS BAŞVURU TARİHLERİ

Liseye Geçiş Sistemi Sınavı için başvurular 4-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Liseye Geçiş Sistemi Sınavı için başvuru ücreti alınmayacak, LGS ücretsiz bir sınav olarak uygulanacak.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liseye Geçiş Sınavı başvuru için ek bir işlem yapmaya gerek kalmayacak. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerse, başvururu işlemlerini yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak tamamlayacak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın 5 Haziran 2022'de uygulanacağını açıkladı.

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alabilecek.