SURVIVOR 2 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulunacak.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ve büyük bir mücadele verilen dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Ardahan'ın ismini yazmıştı. İkinci aday ise bugünkü oyun sonrası belli olacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Sude Burcu, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

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