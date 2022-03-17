2022 yılı Uzman Erbaş alımları duyurusu geldi! 2022 Uzman Erbaş alımı haberleri | 5000 Uzman Erbaş duyurusu ne zaman açıklanacak?

Jandarma yeni duyuruşar yapmaya devam ediyor. Az Önce Jandarma Genel Komutanlığından gelmiş olan memur alımı duyurusuna göre Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini sonuçlarını açıkladı.

Jandarma 2021 yılı sonlarında yayımladığı duyuru ile 2022 Uzman Erbaş duyurusu yapmıştı. Başvuruları alınan ve Mülakatları yapılan adaylar için temin sonuçları duyurulmuştur.

Jandarma Uzman Erbaş Temini Duyurusu:



Sonuçlar Elektronik Ortamda Sorgulanacak!

Jandarma Uzman Erbeş temini için adaylar sorgulama işlemlerini İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir. AŞağıdaki bağlantıyı kullanarak Jandarma Uzman Erbaş temini sonuçlarına ulaşabilirsiniz.