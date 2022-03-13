SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Mart Survivor eleme adayı

TV 8'in popüler yarışması Survivor All Star 2022'de heyecan dozu yükseliyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı kozlarını paylaşacak. Daha önce oynanan dokunulmazlık oyunlarının ilkinde eleme adayı Ünlüler takımından Sercan olmuştu. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde de yine dokunulmazlığı kaybeden takım Ünlüler oldu ve konseyde bir aday çıkardı.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? (13 MART)

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu, Ünlüler takımı kaybetti. Kaybedilen oyun sonrası yapılan konseyde adı en çok yazılan Mert, Survivor All Star'da ikinci eleme adayı oldu.

📌Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

📌Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.