SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 11 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 11 Mart Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu rekabeti yaşanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan oyuncu belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.