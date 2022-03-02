SURVIVOR KİM ELENDİ? 2 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 2 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR

Survivor eleme adayları belli oldu. Cumartesi günü ilk eleme adayı Evrim olmuştu. İkinci eleme adayı Aşkım seçilirken, 3. ve 4. eleme adayları Yasin ile Gökhan oldu. Adaya veda edecek olan isim 2 Mart akşamı yapılan oylama sonucunda belli oldu.

Oylananın ardından Survivor'a veda eden isim Aşkım oldu.





İLETİŞİM OYUNUNU GÖNÜLLÜLER KAZANDI

Survivor'da yarışmacıların en değer verdiği iletişim oyunu için kıyasıya rekabet yaşandı. Gönüllüler iletişim oyununu kazanarak sevdikleriyle iletişime geçti ve bu görüşmede duygusal anlar yaşandı.