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ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİ İZLE | Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kimler?

TV'de ekranlara gelecek olan Ölümsüz filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Mel Gibson'un başrolünde yer aldığı filmin konusu ve oyuncu listesi merak ediliyor. Peki, Ölümsüz (Boss Level) filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kimler?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:03
ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİ İZLE | Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kimler?

Ölümsüz (Boss Level) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve bilim kurgu türündeki film merakla bekleniyor. Ölümsüz filmi macera dolu dakikalar sunuyor. İşte Ölümsüz (Boss Level) filmi hakkında merak edilenler...

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE?

Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİ OYUNCULARI!

Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso gibi önemli oyuncular Ölümsüz filminde rol alan isimler.

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