Haberler Haberler VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ İZLE | Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin oyuncuları kimler?

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ İZLE | Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin oyuncuları kimler?

TV'de ekranlara gelecek olan Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Dane DeHaan'In başrolünde yer aldığı filmin konusu ve oyuncu listesi merak ediliyor. Peki, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin oyuncuları kimler?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:43
VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ İZLE | Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin oyuncuları kimler?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki film merakla bekleniyor. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi macera dolu dakikalar sunuyor. İşte Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi hakkında merak edilenler...

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi bu güç aktif olup Alpha'yı ele geçirmeden önce hem şehri hem de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ OYUNCULARI!

Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke gibi önemli oyuncular Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminde rol alan isimler.

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