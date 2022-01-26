HAVA DURUMU - İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da bu hafta kar yağışı olacak mı?

Türkiye, soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok bölgede şiddetli kar yağışı görülürken Batı illerinde de kar yağışı bu hafta itibarı ile etkisini göstermeye başladı. Uyarıların art arda geldiği İstanbul'da kar yağışının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli tahmin haritasını paylaştı. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre,

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.