Haberler Haberler 2022 Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı! İşte detaylar...

2022 Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı! İşte detaylar...

Yeni yıla girmemize saatler kala birçok kişi sokağa çıkma yasakları ile ilgili araştırma yapıyor. Yeni yıla özel tedbirler alan İstanbul valiliği detaylı bir açıklama yayınladı. Peki, 2022 Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 11:22
2022 Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı! İşte detaylar...

İstanbul Valilği tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlığı tehdit eden Covid 19 salgınıyla mücadelemizde 2. yılı geride bırakıyoruz. Devletimizce alınan salgınla mücadele önlemlerini büyük bir gayretle uyguladık ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaştık. Temennimiz odur ki yeni yıl, yaşadığımız tüm sorunların çözümüne vesile olsun. 2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda; İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak. Acil hallerde başvuru yapılabilecek telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır. Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz.

Acil Başvuru Telefonları;

112 Acil Çağrı Merkezi

153 İBB Beyaz Masa

185 Su Arıza İhbar

186 Elektrik Arıza İhbar

187 Doğalgaz Arıza İhbar" ifadelerine yer verildi.

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