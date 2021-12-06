Emekli enflasyon farkı ne kadar? Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? - SON DAKİKA

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERİ - SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayı zammı Temmuz-Kasım enflasyona göre 10.48 çıktı. Aralık 2021 enflasyonunun belli olmasından sonra kesin zam oranı da ortaya çıkacak.

2021 yılının sonuna yaklaşırken emekliler Ocak 2022'de yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları Ocak 2022'de 2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artacak. Yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı.

TÜİK RAKAMLARINA GÖRE 5 AYLIK ENFLASYON 10.48

TÜİK'in verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyon oranı yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Yapılacak zammın belirlenmesi için geriye sadece Aralık 2021 ayı enflasyonu kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin gelirinde 10.48'lik bir artış olacak.

3 OCAKTA AÇIKLANACAK

10.48 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonunun ardından Aralık 2021 enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu tarihten sonra emeklilere yapılacak zam kesinlik kazanacak.

TEMMUZ-KASIM RAKAMINA GÖRE KİM NE KADAR ZAM ALACAK

Mevcut - ZAMLI

2.000 - 2.209

2.500 - 2.762

3.000 - 3.314

3.500 - 3.866

4.000 - 4.419

4.500 - 4.971

5.000 - 5.524

5.500 - 6.076

6.000 - 6.628