Haberler Haberler Okullar tatil edildi! 30 Kasım Salı okullar tatil mi? Lodos nedeniyle okullar tatil edildi

Okullar tatil edildi! 30 Kasım Salı okullar tatil mi? Lodos nedeniyle okullar tatil edildi

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Endişelenen öğrenciler ve veliler ise yapılan resmi açıklama sonrası rahatladı! 30 Kasım Salı günü okullar tatil edildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 20:19 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 20:21
Okullar tatil edildi! 30 Kasım Salı okullar tatil mi? Lodos nedeniyle okullar tatil edildi

Yaşam şartlarını zorlaştıran lodos yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken, Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Endişelenen öğrenciler ve veliler ise yapılan resmi açıklama sonra rahatladı!

30 KASIM SALI OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik Valilikten açıklama geldi.

İşte o açıklama:

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

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