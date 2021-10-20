Haberler Haberler Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 20 Ekim Çarşamba döviz kurları

Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 20 Ekim Çarşamba döviz kurları

20 Ekim Çarşamba günü itibarıyla döviz kurlarında hareketlilik sürüyor... Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kurunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların "Dolar kaç TL?, Euro ne kadar oldu?" gibi soruları sıkça aratmasına neden oluyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro kaç TL? İşte döviz kurlarındaki son dakika...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 07:44
Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 20 Ekim Çarşamba döviz kurları

Yatırımcıların yakından izlediği döviz kurları hayli hareketli... Doğru zamanı kollayan yatırımcılar, özellikle dolar, Euro ve sterlinin kaç TL olduğunu aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar, 20 Ekim Çarşamba sabah saat 07.30 itibarıyla alış 9.2933 TL, satış ise 9.2961 TL'den işlem görüyor...

CANLI DÖVİZ KURU - Euro ne kadar?

Euro, alış 10.8350 TL'den satış ise 10.8434 TL'den işlem görüyor. Öte yandan İngiliz Sterlini alış 12.8201 TL'den, satış ise 12.8844 TL'den işlem görüyor.

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